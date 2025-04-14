Трагедия в Сумах. Нунций: так началась Страстная неделя в Украине

Апостольский нунций в Украине прокомментировал для ватиканских медиа последствия удара российской баллистики по центру города Сумы в Вербное воскресенье.

Vatican News

Утром 13 апреля российские войска обстреляли город Сумы на северо-востоке Украины. Две баллистические ракеты ударили по центральной части города в тот самый момент, когда многие верующие разных конфессий спешили в храмы на праздничную литургию Вербного воскресенья. По данным местных властей, погибли 34 человека, включая двух детей. 119 человек получили ранения, среди них 15 детей.

В интервью ватиканским СМИ трагедию прокомментировал апостольский нунций в Украине архиепископ Висвальдас Кульбокас:

«Как известно, в этом году Пасху мы празднуем вместе – и по григорианскому, и по юлианскому календарю. Сегодня у нас Вербное воскресенье, и в украинском городе Сумы люди, по всей видимости, разных конфессий шли в свои храмы на молитву. В результате ракетного обстрела более 30 человек погибли именно в тот момент, когда шли молиться, поскольку удар пришёлся на самый центр города. Так началась Страстная седмица в различных областях Украины. Не остаётся ничего иного, как взывать о защите к Господу, ибо, похоже, никакая другая сила не способна защитить ни мир, ни жизнь. Да помилует нас Господь».