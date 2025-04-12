ДРК: надругательства над детьми как стратегия террора

Леденящие душу факты изложил пресс-секретарь Детского фонда ООН Джеймс Элдер на брифинге в Женеве: на востоке Демократической Республики Конго каждые полчаса по меньшей мере один ребенок подвергается сексуальному насилию.

Ольга Сакун - Град Ватикан

Всего за два месяца – январь и февраль этого года – на востоке страны произошло 10 тысяч изнасилований, и примерно 40 процентов жертв – дети. Такого числа надругательств над малолетними никогда ранее не отмечалось, сказал Элдер, подчеркнув: речь идет не об отдельных преступлениях, а о систематическом кризисе. Сексуальное насилие стало оружием на войне и «целенаправленной тактикой террора, разрушающей семьи и общины».

Представитель Детского фонда заявил о необходимости помощи выжившим и доступных способов обличения этих преступлений, так чтобы заявить о них можно было без страха: «Выжившие должны увидеть, что мир – на их стороне не отвернулся от них, а виновные должны понести наказание». По словам Элдера, для этого нужны средства: дети в ДРК страдают также и от глобального финансового кризиса. В частности, Элдер стал свидетелем того, что в одной из больниц 127 жертв изнасилования не смогли получить неотложную фармакологическую помощь для предотвращения ВИЧ.

«Чтобы произошли настоящие перемены, необходим мир и необходимы финансы», - добавил пресс-секретарь ЮНИСЕФ.