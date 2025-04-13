Что значит быть христианином в Израиле

Ректор Хайфского университета Муна Марун посетила редакцию ватиканских медиа и рассказала, что значит быть женщиной, арабкой и христианкой в израильском академическом мире.

Ольга Сакун - Град Ватикан

«Никогда на протяжении карьеры я не чувствовала дискриминации, - отметила собеседница ватиканских СМИ. – В израильском обществе доминирует система заслуг. Именно из-за моих, скажем так, особенностей я всегда прилагала в работе максимум усилий. Мое назначение не было данью инклюзивности: я не чувствую себя частью некоего меньшинства, я – гражданка Израиля, осознающая свой долг работать ради общего блага. На должность ректора было четыре кандидата, трое еврейских мужчин и я. Не думаю, что меня выбрали из-за чего-то другого, а не из-за постоянной отдачи на служение нашему университету».

Собеседница ватиканских медиа добавила, что в Хайфе арабское присутствие более многочисленно, чем в других городах, и среди них больше христиан. В университете, которым руководит Муна, 45 процентов учащихся – арабы: «Те, кто представляют себе Израиль монолитным, ошибаются, здесь есть совершенно разные миры: если в Иерусалиме преобладают два религиозных компонента, то Тель-Авив характеризует тенденция к атеистическому гедонизму, а Хайфа – это город трудолюбивых, где глубоко укоренилось взаимодействие культур и вероисповеданий».

На вопрос, что значит быть христианами в Хайфе, ректор университета ответила: «Это значит быть признанными живым элементом общества». Муна рассказала, что сама она выросла в семье, где ей объяснили: неважно, кто ты – еврей или араб, мусульманин или христианин, важно быть людьми. «Все мы дети Божьи, сотворенные по Его образу, то есть мы обладаем зачатком божественности, который взрастет только в полноте нашей человечности. В этом смысле я хотела бы, чтобы голос Церкви был еще сильнее, - пояснила Муна, добавив: «Я убеждена, что израильские арабы могут сыграть решающую роль для мирного будущего на этой страждущей земле. Наш пример мирного сожительства должен стать заразительным и для арабов, живущих за пределами Израиля. Их страдания должны быть наконец услышаны – не только посредством решения о двух государствах, но прежде всего созиданием атмосферы уважения и взаимного признания достоинства. Безусловно, с этой точки зрения роль образования незаменима».

Муна, христианка маронитского обряда, в заключение поделилась свидетельством своей веры: «Я с гордостью появляюсь ежедневно на публике с распятием, которое вы видите у меня на шее. Я также глубоко почитаю святого Шарбеля, ливанского монаха, которого провозгласил святым Папа VI как раз после исторического визита на Святую Землю. Я обращаюсь к нему в любой критический момент жизни, потому что святой Шарбель, который был также мистиком, говорил: человек освящается не только молитвой, но и трудом, если рудиться с самоотдачей, смирением и ради общего блага. Именно это я стараюсь делать день за днем и надеюсь, что у меня получается».

(Беседовал Роберто Четера)