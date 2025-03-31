Война и хрупкий мир: опыт Боснии и Герцеговины

По завершении пленарной ассамблеи епископата Боснии и Герцеговины президент поместной епископской конференции архиепископ Врхбосны Томаш Вукшич в интервью ватиканским СМИ поделился проблемами, с какими сталкивается общество и Церковь в этом регионе после войны.

Ольга Сакун - Град Ватикан

По словам иерарха, страна еще не преодолела политический кризис после вооруженного конфликта 90-х, названный международными обозревателями самым тяжелым послевоенным кризисом. Архиепископ отмечает, что как сепаратизм, так и унитаризм, характерные для актуального исторического контекста, представляют опасность. Для преодоления кризиса необходимы диалог и уважение прав каждого отдельного человека и каждого народа, утверждает Вукшич, поясняя, что в Боснии и Герцеговине есть три народа - хорваты, сербы и боснийцы: «Только посредством взаимного уважения можно сохранить мир, у которого нет морально приемлемых альтернатив». Различия между национальностями должны восприниматься как «реальная ценность, а не как преграда на пути строительства справедливого и организованного общества».

Архиепископ Врхбосны считает, что в стране в настоящий момент нет «реальных рисков» для мира, однако «мы хорошо знаем, что мир – это очень деликатное растение, которое нужно взращивать с заботой и самоотдачей». «В этом смысле необходимо более глубокое уважение прав человека и равенства между тремя народами, составляющими нашу страну», - отмечает прелат. В этом решающую роль играет международное сообщество, Церковь же со своей стороны призвана «евангелизировать также и те реалии, которые мы называем политическим сообществом и международным сообществом».

Глава епископата Боснии и Герцеговины констатирует, что по сравнению с 1991 годом число католиков в стране сократилось в два раза: «Причины эмиграции следует искать в войне, а также в экономической, политической и правовой нестабильность».

В Боснии и Герцеговине веками сосуществовали три крупные религиозные общины: католики, православные и мусульмане, поэтому экуменический и межрелигиозный диалог незаменим для преодоления кризиса, подчеркнул в конце интервью монсеньор Вукшич, приведя слова Папы Франциска: «Диалог – это школа человечности и фактор единства».