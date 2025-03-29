Галлахер заявил о религиозном факторе вооруженных конфликтов

Секретарь Св. Престола по связям с государствами и международными организациями архиепископ Пол Ричард Галлахер посетил Венгрию и принял участие в ежегодной конференции венгерских послов.

Ольга Сакун - Град Ватикан

В речи, обращенной к дипломатам, ватиканский иерарх затронул тему вооруженных конфликтов между Россией и Украиной, между Израилем и ХАМАС, в ближневосточном регионе и в Африке. Он подчеркнул, что Святейший Престол «остается глубоко приверженным продвижению справедливости и согласия между народами». Архиепископ Галлахер отметил роль религий перед лицом нынешних геополитических вызовов: они призваны всегда ставить достоинство человека в центр всех переговоров и решений. Согласно католическому мировоззрению, лежащему в основе усилий Апостольского Престола, мир - это не просто «политическая необходимость» или «отсутствие войн», но «моральный долг и отражение воли Божьей». Мир зиждется на примирении с Богом и примирении между людьми и, в более широком смысле, между общинами, обществами и, наконец, между нациями и государствами, отметил Галлахер: «Мир – это дар Божий, основанный на истине и любви, и он реализуется через сотрудничество людей с Божьей благодатью».

Такие ценности, как истина, справедливость, милосердие и свобода, продвигаемые дипломатической миссией Св. Престола, не являются эксклюзивными для христианства, они присущи всем религиозным культурам и традициям и, по сути, они универсальны. Поэтому, добавил архиепископ Галлахер, диалог между религиями – не опция, а необходимость, более того, это «существенный инструмент для разрешения конфликтов, имеющих глубокие исторические и нравственные измерения». Коснувшись конкретных контекстов, Галлахер констатировал, что в их основе нередко лежит религиозный фактор. Прелат привел пример Израиля, Палестины, Сирии и Ирака, но упомянул также и Украину: хотя в этом случае на первом месте стоят политические факторы, религиозные разделения также имеют влияние на стороны конфликта. На протяжении истории, вплоть до наших дней, религии используются с насильственными целями, для оправдания конфликтов; тем не менее, подчеркнул Галлахер, дипломаты должны признать в религиях и «мощное оружие примирения и единства».

«Мир должен строиться на братстве, а не только на политических, военных или даже экономических соглашениях», - заявил иерарх, добавив: «Венгрия старается показать, что созидание мира – это не абстрактный идеал, но реальность», укорененная в «защите достоинства человека, уважении к человеческой жизни, равно как в продвижении такого общества, где могут сосуществовать различные культурные и религиозные традиции и где заботятся о самых уязвимых».