Юбилей: надежда становится реальностью

От смертных приговоров в США, превращенных в пожизненное заключение, до отмены смертной казни в Зимбабве и объявлении о помилованиях на Кубе.

Всего за несколько часов до открытия Святых юбилейных врат 24 декабря президент США Джо Байден принял решение заменить пожизненным заключением смертный приговор в отношении 37 заключенных федеральных тюрем. В начале января – еще две хорошие новости: в Северной Каролине губернатор завершил свой мандат, заменив пожизненным сроком 15 смертных приговоров в его штате; в то время как в Африке, в Зимбабве, президент исключил из законодательства высшую меру наказания. Теперь же, в начале Святого года, стало известно об освобождении 553 узников на Кубе.



Мы чрезвычайно нуждаемся в знаках надежды, которые помогли бы отвлечь взгляд от печальной панорамы войн и насилия, и не могло быть лучшего начала для этого года благодати, ведь речь идет о новостях, которые связывают христианский Юбилей с его библейскими истоками. Об этом Папа Франциск напоминает в булле провозглашения Юбилея «Spes non confundit»: «Я предлагаю, чтобы в этот Юбилейный год правительства выступили с инициативами, направленными на возрождение надежды; предложениями амнистии или помилования, призванными помочь людям вновь обрести веру в себя и в общество; с программами реинтеграции, включающими конкретные обязательства по соблюдению законов». Этот древний призыв, пояснил Епископ Рима, цитируя Книгу Левит, «взят из Слова Божьего, мудрость которого актуальна всегда. Он призывает к милосердию и освобождению, которые дают возможность начать все сначала: “Освятите пятидесятый год и объявите свободу на земле всем жителям ее”».

Амнистия, сокращение срока наказания, помилование: рядом с этим стоят два ключевых слова каждого Юбилея, а именно «милосердие» и «прощение», - и наш мир нуждается в них как никогда.

Андреа Торниелли