Теракт в США: телеграмма Папы Франциска

Госсекретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин направил от имени Папы Франциска телеграмму соболезнований архиепископу Нового Орлеана Грегори Эймонду.

Ольга Сакун - Град Ватикан

Святейший Отец выражает глубокую скорбь о жертвах теракта, произошедшего в новогоднюю ночь: в результате наезда грузовика и последующей стрельбы в толпу праздновавших погибли пятнадцать человек и были ранены по меньшей мере тридцать.

Папа Франциск заверяет в духовной близости всю общину архиепархии и вверяет души усопших любвеобильной милости Всемогущего Бога, молясь об исцелении и утешении для раненых и для тех, кто оплакивает своих близких. Телеграмма завершается благословением Папы Франциска «в знак мира и силы от Господа».