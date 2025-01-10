Школа под открытым небом: свет надежды для детей Афганистана

В Афганистане, где доступ к образованию для девочек ограничен, молодой активист Вазир Хан создал уникальный проект — школу под открытым небом, которая меняет судьбы детей и отстаивает их право на будущее.

Оксана Тыниченко – Град Ватикан

Среди множества сложностей, с которыми сталкивается афганское общество, особенно остро стоит проблема образования для девочек. По последним данным, в стране один из самых низких в мире уровней грамотности: более половины населения не умеет ни читать, ни писать. Однако даже в таких условиях возникают вдохновляющие примеры: девочки, сидящие под открытым небом с книгами в руках, погружаются в чтение, открывая для себя новый мир. Эти редкие, но значимые моменты показывают, что образование остаётся лучом надежды и важным шагом на пути к развитию каждого ребёнка.

Вазир Хан, студент из провинции Баглан, не мог смириться с тем, что дети лишены права на обучение. Молодой мусульманин и талантливый студент основал передвижную школу: без стен, парт и постоянного места. Со складной доской в руках он перемещается по отдалённым деревням, обучая детей от 5 до 10 лет под открытым небом, невзирая на погодные условия. «Правительство нам не помогает, — говорит Вазир, — напротив, каждый мой шаг может быть опасным, но я не теряю надежды; я буду бороться за право девочек на образование».

О том, как его проект стал набирать популярность, Вазир Хан рассказал ватиканским СМИ. Изначально учеников было немного, но с течением времени их количество увеличивалось, так как родители начали отправлять своих дочерей на занятия.

В 2022 году Вазир Хан основал некоммерческую организацию Today Child, которая привлекла десятки волонтёров. Они бесплатно преподают английский, пушту и дари ‒ местные афганские языки, а также основы исламских наук. С самого начала организация Today Child решила поддерживать девочек, желающих получить образование, в том числе раздавая им книги и канцелярские принадлежности. «Это борьба за право, в котором им было отказано, и сейчас мы ведём её также через социальные сети», ‒ делится молодой преподаватель.

Стремление Вазира Хана и его единомышленников к обеспечению образования для детей отражает те же ценности, которые озвучил Папа Франциск, говоря о значении образования в мире. В начале января в одном из видеопосланий Епископ Рима отметил, что доступ к образованию стал одной из самых серьёзных глобальных катастроф, вызванных войнами, миграцией и бедностью. «Образование ‒ это надежда для всех: оно может спасти мигрантов и беженцев от дискриминации, от преступных сетей и от эксплуатации», — подчеркнул Папа, добавив, что право на образование должно быть доступно всем, независимо от положения.

История Вазира Хана и его передвижной школы — это вдохновляющий пример того, как один человек может изменить жизнь многих. В условиях, когда многие опускают руки, он продолжает бороться за право девочек на обучение, веря, что знание способно возродить Афганистан и подарить его детям шанс на светлое будущее.