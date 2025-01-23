Папа: полиция нужна потому, что «человек ранен грехом»

Папа встретился с сотрудниками итальянского Инспекции общественной безопасности, действующего в непосредственной близости к Ватикану.

Ольга Сакун - Град Ватикан

Святейший Отец предложил гостям воспользоваться возможностью пройти через открытые Святые врата Ватиканской базилики и других Папских базилик Рима и пояснил смысл этого жеста:

«Речь идет не о каком-то магическом действии, - нет, это символ, христианский символ. Сам Иисус говорит: “Я – дверь”, и это знак, выражающий желание начать сначала. В этом заключена великая мудрость: начать заново, начинать заново каждый день, всегда делать шаг вперед. Желание обновиться, дабы быть найденными Богом. А если кто-то из вас все же считает, что не обладает даром веры, все равно пусть воспользуется Юбилейным годом, чтобы идти вперед».

Обращаясь к итальянским полицейским, Папа описал их работу – и ее необходимость – в свете веры:

«Человек, раненный грехом, делает незаменимым труд правоохранительных органов, поставленных на служение общему благу всей общины. У них есть надлежащие инструменты, чтобы бороться с теми, кто собирается совершить преступление, и останавливать их. Вы по полному праву можете гордиться тем, что существуете и действуете ради общего блага».