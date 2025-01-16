Объявлено перемирие в Газе

Премьер-министр Катара объявил о достижении соглашения о прекращении огня между Израилем и ХАМАС. Эта новость прозвучала после заявления избранного президента США Дональда Трампа, который назвал эту договорённость «эпической».

Vatican News

Премьер-министр Катара Мухаммед Аль Тани подтвердил освобождение 33 израильских заложников в рамках первого этапа прекращения огня в Газе: захваченные в плен в самом начале конфликта, теперь они смогут вернуться к своим семьям. 15-месячная война в Газе началась 7 октября 2023 года с нападения боевиков ХАМАСа на южные районы Израиля, в ходе которого были убиты около 1200 человек и захвачено порядка 250 заложников.

«Больше никаких террористов в Газе, – заявил Дональд Трамп. – Мы расширим Авраамические соглашения». Администрации Байдена осталось подтвердить достигнутое соглашение, в то время как тысячи людей по всей Газе уже празднуют прекращение огня.

Один из первых официальных комментариев дала председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен: «Теперь гуманитарная помощь сможет достичь мирных жителей Газы». Она подчеркнула важность полной реализации соглашения обеими сторонами как основы прочной стабильности в регионе и дипломатического урегулирования конфликта.

Эмоции и радость в Газе пока преобладают над тревогами о будущем, несмотря на разрушенные дома и горечь потерь. Жители выражают надежду на окончание насилия и мечтают о возвращении к нормальной жизни.