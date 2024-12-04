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- -  (VATICAN MEDIA Divisione Foto)
МИР

Война не решает проблем! Воззвание Папы в конце аудиенции

На общей аудиенции в среду 4 декабря впервые звучал китайский язык: с этого дня Евангелие и краткое содержание катехизического наставления Папы будет читаться также по-китайски.

Ольга Сакун - Град Ватикан 

В конце встречи Святейший Отец обратился к паломникам, говорящим по-китайски, и к тем, кто слушает его через средства массовой информации. «На вас и на ваши семьи призываю радость и мир, да благословит вас Бог!» - сказал Папа Франциск. Затем он вновь затронул злободневную тему войны. Приветствуя поляков, Папа поблагодарил их за молитвенную поддержку и помощь украинским верующим, и напомнил, что в следующее воскресенье в Польше будет отмечаться XXV День молитвы и материальной помощи Церкви на Востоке.

Обращаясь ко всем верным, Св. Отец попросил не забывать об изнуренной войной Украине, равно как и о Палестине, Израиле и Мьянме.

«Прошу вас, давайте и дальше молиться о мире!  Война – это поражение человечества. Война не решает проблем, война – это зло, война разрушает. Помолимся о тех странах, где идет война. Не забудем о многострадальной Украине, не забудем о Палестине, Израиле, Мьянме… Сколько погибших детей, сколько невинных смертей! Помолимся, дабы Господь сподобил нас прийти к миру. Давайте всегда молиться о мире».

04 декабря 2024, 15:00
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