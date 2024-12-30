Тошиюки Мимаки: путь к миру без ядерного оружия

В преддверии Всемирного дня мира, который отмечается 1 января, Тошиюки Мимаки, 82-летний сопредседатель японской организации Nihon Hidankyo, дал интервью ватиканской газете L’Osservatore Romano. Эта организация объединяет выживших после атомных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки и в этом году была удостоена Нобелевской премии мира за усилия по созданию мира, свободного от ядерного оружия.

Оксана Тыниченко – Град Ватикан

В августе 1945 года Тошиюки было всего три года, но память о событиях того дня осталась с ним на всю жизнь. Город лежал в руинах, словно стёртый с лица земли, вспоминает он. Вместо городской панорамы на месте разрушений открывался вид на море. После атомной бомбардировки его семья, оказавшись среди обломков, искала отца, который работал на железной дороге, надеясь найти его в этом хаосе. Последствия трагедии до сих пор сказываются на их жизни: брат Тошиюки проходит лечение от рака мозга, вызванного радиацией.

Трагические события, пережитые в детстве, стали основой жизненной миссии Тошиюки Мимаки. В 1956 году была основана организация Nihon Hidankyo, объединяющая выживших после атомных бомбардировок японских городов. Сегодня Мимаки является сопредседателем этой организации и продолжает её работу по сохранению памяти о трагедии, чтобы предотвратить её повторение.

Трудно возвращаться к пережитому, но для выживших в атомных бомбардировках передача опыта и памяти о трагедии – основа миссии. Их цель – сделать всё возможное, чтобы такая беда не повторилась. Это крайне важная задача, особенно с учётом того, что с каждым годом остаётся всё меньше тех, кто пережил атомную бомбардировку 1945 года.

Особое внимание Мимаки уделяет роли Папы Франциска в борьбе за ядерное разоружение. Он с благодарностью вспоминает свою встречу с Епископом Рима в 2019 году в Хиросиме. «Я попросил его сделать всё возможное, чтобы ликвидировать ядерное оружие», – отметил он.

Несмотря на усилия отдельных людей и организаций, мир остаётся под угрозой. Мимаки с тревогой следит за ситуацией в Украине и секторе Газа, отмечая, что «уровень готовности к использованию ядерного оружия настолько высок, что оно может быть применено в любой момент».

Стремление Тошиюки Мимаки сохранить память о трагедии 1945 года и создать мир без ядерного оружия лежит в основе его настойчивого призыва к мировым лидерам и тем, кто способен повлиять на будущее планеты. «Если ядерное оружие будет использовано снова, это станет концом человечества», – заявляет Мимаки и призывает мировых лидеров посетить музеи атомной бомбардировки в Хиросиме и Нагасаки, уверяя, что только увидев последствия разрушений, они смогут по-настоящему понять, какую угрозу представляет ядерное оружие.