Рождество возрождения, также и на фронте

Оставаться людьми даже там, где граница между добром и злом становится размытой: монсеньор Манишин рассказывает о задачах армейского душепопечения на войне в Украине.

Светлана Духович – Град Ватикан

Для тех, кто находится на передовой, сложно поддерживать в себе чувство сакральности каждого религиозного праздника, тем более таких важнейших торжеств, как Рождество и Пасха. В эти периоды роль военного капеллана основоположна для поддержки военных на фронте, которые находятся перед лицом ужасов войны и вдали от своих семей. О задачах и пастырском обязательстве военных капелланов Украины рассказал ватиканским СМИ монсеньор Богдан Манишин, вспомогательный епископ Стрыя и глава Военного капелланства УГКЦ: «Важно, чтобы капеллан умел наделить смыслом страдания военных, вовлеченных в боевые действия. Не позволить, чтобы победило отчаяние».

Самые крайние жертвы, на которые идут люди в контексте войны, должны восприниматься «как путь возрождения». Война не должна становиться отрицанием жизни, - но, скорее, празднованием жизни через поступки величайшей самоотдачи.

Епископ, уже много раз проводивший Рождество среди военнослужащих, вспоминает некоторые истории, ставшие для него маленькими чудесами. И в зонах войны ничего не происходит случайно: «Однажды, - рассказывает монсеньор Манишин, - из-за поломки машины, на которой мы ехали, мы очень опаздывали и с сожалением думали, что не успеем посетить все места тыла, где находились солдаты после сражений. Однако благодаря этому опозданию мы наткнулись на одного солдата, который был глубоко взволнован: он только что вернулся с передовой и нуждался в исповеди и в причастии. Все ему говорили, что в этих местах не найти священника».

Военный капеллан на фронте

«Натура военного капеллана коренится в образе святого Мартина Турского и в его жесте, когда тот поделился плащом с бедняком», - поясняет монсеньор Богдан Манишин. Служение капелланов, по словам епископа Манишина, требует жертв. «Но в таких экстремальных условиях, – подчеркивает он, - мы становимся свидетелями, как Бог действует в истории каждой человеческой жизни и как ее меняет».

На фронте проходит непрочная граница между добром и злом. «Капеллан же должен напоминать солдату, что нужно всегда оставаться человеком и что обстоятельства не выше его», - говорит в заключение епископ.