Папа: стремление к миру – всеобщий долг

После чтения богородичной молитвы «Ангел Господень» 1 декабря Папа Франциск обратился с миротворческими призывами, касающимися Ливана, Израиля, Палестины, Сирии и Украины, приведя в пример урегулирование конфликта между Аргентиной и Чили.

Виктор Владимиров - Град Ватикан

Епископ Рима напомнил о 40-й годовщине Договора о мире и дружбе между Аргентиной и Чили, который при посредничестве Святейшего Престола положил конец территориальному спору, грозившему войной.

«Это показывает, что, когда человек отказывается от применения оружия и вступает в диалог, он идёт по правильному пути».

Святейший Отец приветствовал прекращение огня, достигнутое в последние дни в Ливане, и выразил надежду, что оно будет соблюдаться всеми сторонами. Это позволит ливанскому и израильскому населению безопасно и незамедлительно вернуться домой, «в том числе при неоценимой помощи ливанской армии и миротворческих сил ООН».

Папа настоятельно призвал ливанских политиков «немедленно избрать Президента Республики и вернуть институты к нормальному функционированию, чтобы приступить к необходимым реформам и обеспечить роль страны как примера мирного сосуществования между различными религиями». Епископ Рима выразил надежду, что «открывшийся проблеск мира» приведёт к прекращению огня на всех других фронтах, особенно в Газе.

«Я очень надеюсь на освобождение израильтян, которых всё ещё держат в заложниках, и на доступ истерзанного палестинского населения к гуманитарной помощи. Помолимся о Сирии, где, к сожалению, снова вспыхнула война, приведшая к многочисленным жертвам. Я безмерно близок к Церкви в Сирии. Будем же молиться!».

Папа Франциск выразил обеспокоенность и скорбь по поводу «кровоточащего конфликта» на многострадальной Украине:

«Почти три года мы наблюдаем страшную череду смертей, ранений, насилия и разрушений. Первыми жертвами становятся дети, женщины, старики, немощные. Война ужасна, она оскорбляет Бога и человечество, не щадя никого, война – это всегда поражение, разгром всего человечества! Будем помнить, что зима не за горами, и она грозится усугубить условия жизни миллионов перемещённых лиц. Для них это будут очень тяжёлые месяцы; сочетание войны и холода – это трагедия».

Святейший Отец в очередной раз призвал международное сообщество и всех людей доброй воли сделать всё возможное для прекращения войны в Украине, чтобы в ней возобладали диалог, братство и примирение:

«Стремление к миру – это не обязанность немногих, но всех. Если возобладает привыкание и безразличие к ужасам войны, то поражение потерпит вся человеческая семья! Дорогие братья и сёстры, будем же неустанно молиться об этом народе, подверженном столь тяжким испытаниям, и взывать к Богу о даре мира».