«Открытые лекции» для заключённых: шанс на новую жизнь

По инициативе ректора Люблинского католического университета профессора о. Мирослава Калиновского стартовал цикл «Открытых лекций» для заключённых в исправительном учреждении города Люблина.

Оксана Тыниченко – Град Ватикан

На первой лекции профессор Юзеф Ферт, историк литературы и поэт, обратился к творчеству Циприана Камиля Норвида, побуждая слушателей задуматься о свободе духа.

Но самыми ценным на этом мероприятии оказались голоса самих заключённых. «Я не всё понял, но хочу открыть свой разум и сердце для добрых слов», — признался Казимеж, отбывающий наказание уже два года. Его слова подчёркивают значение не только образовательной, но и эмоциональной составляющей курса. Участники отметили уважительное отношение преподавателей, которое помогает преодолевать барьеры недоверия.

Для многих, как для Михала, эти лекции стали шансом не только прикоснуться к науке, но и переосмыслить своё будущее. «У меня нет аттестата о школьном образовании, но, возможно, я его получу. Сегодня я понял, что могу воспользоваться этим временем и не отчаиваться из-за своей ситуации», — поделился молодой человек.

Инициатива, ставшая продолжением 11-летнего сотрудничества Люблинского католического университета с местной тюрьмой, теперь охватывает более широкий спектр дисциплин, включая философию, гуманитарные и точные науки, открывая заключённым новые горизонты для саморазвития.

«Человечность есть в каждом из нас. Её нужно раскрыть, взращивать и развивать», — отметил ректор Католического университета о. Мирослав Калиновский. Он подчеркнул, что программа будет внедряться на постоянной основе и развиваться в сотрудничестве с другими университетами.

Проект открывает заключённым не только двери к знаниям, но и к самому главному — надежде на лучшее будущее.