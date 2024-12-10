Как итальянцы относятся к войне

Итальянское отделение «Каритас» провело презентацию многолетнего исследования об отношении итальянцев к войне: книга с результатами социологических опросов и комментариями выйдет 11 декабря в издательстве Святого Павла под заголовком «Оружие возвращается».

Ольга Сакун - Град Ватикан

Прежде всего публикация посвящена забытым конфликтам; она охватывает период с 2002 года и отражает изменения в осведомленности итальянцев и их оценке международных событий.

71 процент опрошенных в состоянии назвать хотя бы один вооруженный конфликт в мире: это на 18 процентов больше, чем три года назад. Больше всего итальянцев – 47 процентов – сразу же упоминают о российско-украинском конфликте, чуть более 30 процентов – об израильско-палестинском и 16 процентов в курсе войны в Сирии. Только 26 процентов итальянцев осведомлены обо всех этих трех фронтах. Между тем, в настоящее время 55 государств находятся в состоянии войны; во всем мире имеют место 22 вооруженных конфликта высокой интенсивности (с числом жертв от 1 тысячи до 10 тысяч); 4 войны относятся к категории «конфликтов чрезвычайной интенсивности» (с числом жертв более 10 тысяч): это война в Мьянме, Судане, между Израилем и Палестиной и между Россией и Украиной.

Хотя уровень осведомленности итальянцев возрос, все же большинство из них – 65 процентов - интересуется преимущественно местными событиями, а 35 – также международными: в 2021 году международными новостями интересовалось всего 18 процентов жителей Италии.

Что касается отношения к войнам, 80 процентов итальянцев не считают их неизбежными (это на пять процентов больше, чем три года назад). Кроме того, отмечается все еще высокое доверие к роли международного сообщества в деле предотвращении войн. 72 процента итальянцев заявили о необходимости укрепить роль ООН, а 74 процента опрошенных отвергают вооруженные вмешательства в пользу политического посредничества, что на 12 процентов больше, чем в 2021 году. Несмотря на мощный голос СМИ, превозносящий некоторые аспекты войны, большинство итальянцев отвергает военные действия и встает на сторону гуманитарного вмешательства и примирения между враждующими сторонами.

В 2023 году в итальянских новостных программах на центральных каналах 6 вооруженных конфликтов не получили освещения в итальянских центральных СМИ: в Бангладеш, Гватемале, Ираке, Гондурасе и Кении.