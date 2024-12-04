«Игры» в войну и бизнес смерти

Слова Франциска и доклад СИПРИ об увеличении доходов от индустрии вооружений.

«Я хочу указать на лицемерие, когда мы говорим о мире и играем в войну. В некоторых странах, где много говорят о мире, самые выгодные инвестиции делаются в оружейные заводы. Это лицемерие всегда приводит к провалу братства и мира». Слова Папы Франциска, произнесенные 25 ноября по случаю 40-летия мирного соглашения между Аргентиной и Чили, положившего конец территориальному спору вокруг пролива Бигл, находят еще одно трагическое подтверждение в данных, только что распространенных СИПРИ (Стокгольмским институтом исследования проблем мира): индустрия вооружений продолжает расти, прибыль увеличилась в прошлом году на 4,2 процента, достигнув 632 миллиардов долларов (+19 с 2015 года). К сожалению, хорошо известно, с какими другими данными связан этот рост: с числом погибших и раненых военных, гражданских лиц, с разрушенными городами, с эвакуированными, с будущим, украденным у молодых поколений, с разорением природы.

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В словах Епископа Рима впечатляет фраза «играть в войну». Если на ментальном уровне относитmcя к войнам как к своего рода «игре», политической либо военной, - это знак того, что утрачено само желание смотреть в корень конфликтов. Это означает, что утрачены ценность мира, важность диалога и переговоров для решения споров. Кроме того, игра обычно ведет к соревнованию, в котором есть победитель и побежденный, и это прекрасно, если речь идет о теннисном турнире или шахматной партии. Но если в войну «играют» государства, то это противоречит самой идее человеческого братства и международного права.

Бросая свет на лицемерие тех, кто хочет нажиться на войне, пренебрегая катастрофическими последствиями, Папа Франциск настоятельно взывает к совести политических лидеров и всех людей. Он просит перестать строить бизнес за чужой счет, за счет мира, то есть за счет самых слабых, за счет всего человечества.

Речь идет о глубоко духовном призыве, который требует интенсивной молитвы всей Церкви, особенно в это время Адвента, дабы Князь мира вдохновил на мысли, слова и прежде всего дела, которые позволили бы отнестись серьезно к политической жизни, научиться смотреть дальше, думать о будущем, о новых поколениях, осознавая, что наш мир крайне нуждается в «честных компромиссах» - подобно тому, который был подписан между Аргентиной и Чили при посредничестве Ватикана 40 лет назад. Этот призыв не нуждается в «военных играх» сильных мира сего: «Дай Бог, чтобы международное сообщество позволило силе закона возобладать через диалог, ибо диалог должен быть душой международного сообщества».

Андреа Торниелли