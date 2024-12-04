Гуманитарная катастрофа на Гаити: ЮНИСЕФ призывает к действию

«Гуманитарная катастрофа на Гаити продолжается», — заявила исполнительный директор Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) Кэтрин Рассел, выступая 3 декабря на специальной сессии Экономического и социального совета ООН.

Оксана Тыниченко – Град Ватикан

Гаити страдает от многолетнего кризиса, который в последние годы ещё больше обострился. По данным ЮНИСЕФ, в настоящее время более 5,5 миллионов человек, включая 3 миллиона детей, нуждаются в гуманитарной помощи; большинство из них сталкивается с острой нехваткой продовольствия. Количество школьников, лишённых возможности учёбы, достигло 1,5 миллиона.

Экономика страны разрушена, а вооружённые банды контролируют значительную часть территории, включая столицу Порт-о-Пренс. На фоне экономического упадка и высокого уровня насилия дети оказываются наиболее незащищёнными, лишёнными возможности выбрать иной путь, заявила Кэтрин Рассел.

Местные бандитские группировки активно вербуют детей, предлагая им еду и деньги в обмен на вступление в вооружённые формирования, где они становятся бойцами или рабами.

Как подчеркнула директор Детского фонда ООН, в этом году случаи насилия против детей, включая сексуальные, возросли на 1000 процентов. В таких условиях многие становятся не только жертвами насилия, но и вынуждены участвовать в нём, что ведёт к трагическим последствиям для их физического и психического здоровья.

Различные гуманитарные организации сталкиваются с серьёзными трудностями при попытках добраться до наиболее пострадавших районов. Блокированные дороги и активные действия вооружённых группировок препятствуют доставке жизненно важной пищи и медикаментов.

ЮНИСЕФ призывает международное сообщество к решительным мерам для смягчения последствий этого гуманитарного кризиса. Важно не только предоставить экстренную помощь, но и обеспечить долгосрочную безопасность для граждан, особенно детей, которым предстоит восстанавливать свою жизнь после войны и насилия.