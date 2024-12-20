Бочче как альтернативный вид спорта

Папа Франциск принял на частной аудиенции представителей Итальянской федерации бочче.

Ольга Сакун - Град Ватикан

«Признаюсь вам, что игра в бочче вызывает у меня симпатию по двум причинам, - сказал Папа. – Во-первых, это “бедный” вид спорта по сравнению со спортом для “звёзд” с миллиардными контрактами, которых всегда полно в массмедиа...Эту не очень модную, но очень человечную игру любят обычные люди». Вторая причина – в том, что «этот вид спорта ассоциируется с определенным типом общения, с социальной дружбой», - пояснил далее Папа. Бочче распространено в основном в сельской местности или при церковных приходах. Это замечательный повод для общения, для «спокойного и здорового развлечения». В меняющемся обществе меняется и игра в бочче: теперь в ней участвуют и женщины, и молодежь, бочче практикуют люди с ограниченными возможностями.

Святейший Отец поблагодарил представителей спортивной федерации за то, что они «продвигают спорт, альтернативный громоздкой машине спортивного бизнеса, спорт инклюзивный, который все еще характеризует игра и хорошая компания».