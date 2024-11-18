Украина. В поисках выполнимых путей к миру

Размышления спустя тысячу дней с начала конфликта в Украине.

Тысяча дней. Именно столько прошло с 24 февраля 2022 года, когда по приказу президента Владимира Путина армия Российской Федерации атаковала Украину и вторглась на её территорию. Тысяча дней, в течение которых погибло неопределённое, но поистине огромное число людей – мирных граждан и военных, невинных жертв, детей, чьи жизни оборвались на улицах, в школах, в собственных домах. Тысяча дней, которые оставили за собой сотни тысяч раненых и травмированных, обречённых на пожизненную инвалидность, семей, оставшихся без крова. Тысяча дней страданий и разрушений для целой страны. Ничто не может оправдать эту трагедию, которую можно было предотвратить, если бы все предпочли то, что Папа Франциск называет «путями мира», вместо того чтобы смириться с предполагаемой неизбежностью конфликта. Эта война, как и любая другая, тоже сопровождается частными интересами, главным из которых остаётся глобальный, всеобъемлющий и бесперебойный бизнес по производству и продаже вооружений, не знавший кризиса даже в период пандемии ни на Востоке, ни на Западе.

Печальная веха тысячи дней с начала военной агрессии против Украины должна побуждать лишь к одному вопросу: как положить конец этому конфликту? Как добиться прекращения огня, а затем и справедливого мира? Как начать переговоры – те самые «честные переговоры», о которых недавно говорил Преемник св. Петра, – чтобы достичь «достойных компромиссов» и разорвать трагическую спираль, грозящую увлечь нас в пучину ядерной войны?

Невозможно отрицать очевидное. Дипломатия как будто находится в состоянии клинической смерти, и единственным проблеском надежды остаются предвыборные заявления нового президента США. Однако перемирие, а затем и мирное урегулирование, являются – или, скорее, должны быть – всеобщей целью и не могут зависеть от обещаний одного лидера.

Так что же делать? Как вернуть, особенно Европе, роль, достойную её прошлого и тех лидеров, которые после Второй мировой войны создали сообщество наций, обеспечив десятилетия мира и сотрудничества на Старом континенте? Так называемый Запад – вместо того чтобы сосредотачиваться исключительно на безумной гонке вооружений и военных альянсах, которые сегодня кажутся пережитком Холодной войны, – возможно, должен принять во внимание растущее число стран, не отождествляющих себя с такой моделью.

Есть государства, которые сохранили и даже укрепили отношения с Россией на высоком уровне: почему бы не изучить глубже возможности поиска общих мирных решений? Почему бы не развивать дипломатические шаги и постоянный диалог в рамках частых, не бюрократических, а интенсивных консультаций с этими странами? И если европейским канцеляриям трудно встать на этот путь, возможно, стоит рассмотреть более активную роль Церквей и религиозных лидеров. Кроме того, помимо официальных контактов, которые к тому же минимальны, можно было бы ожидать от стран, поддерживающих Украину финансово и военным образом, параллельно больших аналитических начинаний и предложений: крайне необходимы международные «мозговые центры», способные дерзновенно предложить возможные и конкретные пути выхода из ситуации, разработать модели мира, приемлемые для всех. Для этого, как отметил кардинал Паролин в интервью ватиканским СМИ, очень нужны «государственные деятели с дальновидным взглядом, готовые на смелые жесты смирения, способные думать о благе своих народов». Сегодня, как никогда ранее, необходимо, чтобы народы возвысили свои голоса, требуя одного: мира.

Андреа Торниелли