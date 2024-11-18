Украина: 1000 дней войны

С начала полномасштабного вторжения российских войск на территорию Украины прошло 1000 дней. Апостольский нунций в Киеве монсеньор Висвальдас Кульбокас рассказал ватиканским СМИ о том, как Католическая Церковь старается помочь жителям страны в этот тяжелый период.

Интервью состоялось перед массовой атакой, когда более 200 ракет и дронов обрушились на украинскую территорию, ударив по инфраструктурам и оставив после себя не только разрушения, но и погибших и раненых среди гражданского населения.

«Я думаю не только о тех, кто живут на территориях, подконтрольных Украине, - отметил архиепископ Кульбокас, - но и о тех, кто находится за пределами этих территорий, прежде всего о пленных. Помочь этим людям очень сложно, поэтому остается только молитва, - единственная сила. Но моё упование велико, потому что я знаю: молитва может сотворить чудеса».

Ватиканский дипломат подчеркнул роль военных капелланов, которые несут служение среди военных, часто не знающих, доживут ли они до завтра. На фронте вопрос о смысле жизни становится как никогда острым: «Я слышал рассказы волонтеров, которые доставляют солдатам лекарства; часто бойцы им говорят: “Для меня ты как Иисус, ведь ты пришел даже сюда и принес мне лекарства”».

К сожалению, констатировал Кульбокас, война не становится менее интенсивной: число погибших за год увеличивается с каждым годом войны. Вот почему перед лицом неопределенности и страха очень важно наделить происходящее христианским смыслом: «Я бы не стал говорить, что Церкви это удалось, но каждый пастырь, каждый верный старается сделать то, что в его силах».

Среди украинцев растет недоверие, рассказал далее апостольский нунций: недоверие к международным организациям, неспособным что-то сделать. Например, на практике Женевские соглашения оказались неэффективными, поскольку посещения украинских пленных невозможно. Таким образом, растет разочарование, и очень сложно дать ответ на вопрос о смысле затягивания войны, - «и я сам им задаюсь», говорит иерарх: «Лично для меня затягивание войны позволяет лучше понять те иллюзии, которым мы нередко доверяемся, а именно бренность этих иллюзий. Однако, говоря по-человечески, война не имеет смысла».

Архиепископ Висвальдас Кульбокас рассказал о плачевной гуманитарной ситуации: на фоне эскалации войны растут нужды населения: «Например, пленные и дети, возвращающиеся в страну, нуждаются в семьях или структурах, которые бы их приняли. Поэтому одна из проблем – выявить епархии и монашеские конгрегации, которые могут принять этих людей. Еще один гуманитарный вызов – координация гуманитарной помощи, которая в 2024 году резко сократилась по сравнению с 2022-м». Прелат рассказал, что в некоторых областях не хватает даже питьевой воды.



Архиепископ Кульбокас отметил, что в контексте войны стала еще актуальнее потребность христианских общин искать единства: «Невозможно разрешить все сложности, существующие между разными конфессиями и общинами, но очень важно поставить акцент на том, что нас объединяет». Еще один важный аспект служения Церквей – это «служение совести». Церкви во время войны становятся голосом совести, и это очень важно потому, что «существуют более и менее человечные способы отношения к войне».

«Разумеется, Церковь никогда не может принуждать, но она всегда старается сохранять минимум связей со всеми, пытается найти способы, быть может, косвенные, но понятные, воззвать к совести, воззвать о неотложной необходимости прекратить войну».

Что касается тех, чьи родные находятся в плену, то им нельзя сказать просто – «все будет хорошо»: пастыри должны иметь специальную подготовку для общения с этими людьми: «Иногда не нужно ничего говорить, но просто побыть рядом с ними в молчании».

В конце интервью архиепископ Кульбокас подчеркнул: «Война – от дьявола, потому что она стремится убить доверие к человечеству, угрожает разрушить доверие во все международные структуры и ко всем альянсам между странами».