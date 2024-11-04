Сеул: борьба с одиночеством в многомиллионном городе

Миссионерское агентство Fides информирует о растущей проблеме одиночества в Сеуле, подчеркивая необходимость объединения усилий для её преодоления.

Оксана Тыниченко – Град Ватикан

В быстроразвивающейся столице Южной Кореи, где неоновые вывески освещают суету многомиллионного города, одиночество охватывает всё больше людей. Эта общая беда затрагивает как молодых, так и пожилых. Стремление к карьерному успеху и личные амбиции часто становятся непреодолимым препятствием для установления межличностных отношений.

Как отмечает отец Сан Хун Пак, руководитель сеульского Центра социальной солидарности и прав человека, одиночество среди корейцев — это не просто дефицит общения, а серьезная социальная и духовная нищета, которую нельзя игнорировать.

Столичные власти намерены изменить ситуацию. Мэр Сеула О Се Хун представил пятилетнюю программу, предусматривающую инвестиции в размере 330 миллионов долларов на создание «города, свободного от одиночества». Инициатива включает платформу Smart 24, которая предоставит круглосуточную психологическую поддержку и создание доступных мест для встреч, общения и отдыха для всех, кто нуждается в помощи. Дополнительно будет разработана система бонусов, мотивирующая жителей участвовать в культурной жизни города и посещать общественные мероприятия.

Католическая община Южной Кореи с воодушевлением поддерживает эти инициативы, подчеркивая, что настоящая помощь в преодолении одиночества заключается в братстве, общении и поддержке друг друга. В стенах Церкви человек обретает семью, где его слышат и понимают. «Когда кто-то слушает нас с подлинным вниманием, в душе начинается глубокое преображение — уходит тревога, исчезает страх», — отмечает отец Сан Хун Пак, подчеркивая значимость сплочённости, единства и взаимной поддержки, которые могут помочь в самые непростые времена.

Важность веры в преодолении одиночества подчеркивает сестра-салезианка Джорджа Ким Ён-ун. Она уверена, что «мы никогда не бываем одни, ведь Господь всегда рядом». По её словам, молитва и служение ближним не только укрепляют дух, но и помогают заполнить внутреннюю пустоту, создавая глубокие связи с окружающими.