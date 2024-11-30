Папа встретился с представителями органов управления из Франции

Воспитание молодых поколений и сопровождение смертельно больных: эти две актуальные для Франции темы Папа Франциск затронул во время встречи с представителями органов государственного управления из южных областей Франции.

Ольга Сакун - Град Ватикан

«Ваше паломничество в Рим, - сказал Папа, - это смелый шаг, и он свидетельствует о вашем желании сочетать жизнь в вере с ролью тех, кто занимает ответственную должность». Поблагодарив гостей за это свидетельство, Святейший Отец отметил, что южные области Франции охарактеризованы заметным «средиземноморским измерением» и находятся на перекрестке различных влияний и традиций, что порождает также немало конфликтов, для которых должны быть найдены решения.

Папа Франциск в особенности подчеркнул задачу государственных органов «дать молодежи такое воспитание, которое ориентировало бы её на нужды других»: «Ошибается тот, кто думает, будто молодые люди не стремятся ни к чему, кроме дивана и соцсетей!» - добавил Папа. Затем он коснулся деликатной и злободневной для французского общества темы окончания человеческой жизни: «Дебаты по основоположному вопросу о конце жизни должны проводиться в истине, - отметил Св. Отец. – Речь идет о сопровождении жизни вплоть до ее естественного завершения посредством более обширного развития паллиативного ухода».

«Следует помогать и облегчать страдания даже если не всегда возможно вылечить», - подчеркнул Папа Франциск.