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- -  (Vatican Media)
МИР

Папа встретился с израильтянами, которые были заложниками в Газе

14 ноября в Ватикане, в Зале библиотеки Апостольского дворца, Папа Франциск встретился с группой израильтян, которые находились в заложниках в секторе Газа после нападения ХАМАС 7 октября 2023 года.

Ольга Сакун - Град Ватикан 

Всего на частную аудиенцию к Папе Франциску пришли шестнадцать человек – десять женщин, четверо мужчин и двое детей. Все они держали перед собой таблички с именами и портретами родных, которые все еще находятся в плену, и с призывом вернуть всех домой. На табличках был изображен также логотип «Форума семей заложников и пропавших без вести» - координационной группы для родственников тех, о ком нет новостей уже больше года.

Посольство Израиля при Святейшем Престоле заявило, что это была «волнующая» встреча, посредством которой Папа Франциск проявил близость к заложникам, а также обязательство по освобождению тех, кого до сих пор держат в плену в секторе Газа.

15 ноября 2024, 11:23
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