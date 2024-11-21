Папа: школьные учебники должны открывать разум и сердце

Папа Франциск встретился с представителями Издательского дома La Scuola из города Брешиа, ведущего издательства школьных учебных пособий католической направленности, у истоков которого стоял также отец святого Папы Павла VI Джорджо Монтини.

Ольга Сакун - Град Ватикан

Отметив многолетнее сотрудничество издательства с Католическим университетом Святейшего Сердца, Папа сказал: «Вы не побоялись ответить на риски в трудные моменты, вызванные конкуренцией крупных издательств и происходящими сегодня культурными переменами», осознав, что «воспитывать детей и молодежь в духе евангельских ценностей означает вносить существенный вклад в общество, состоящее из ответственных людей, способных создавать узы братства со всеми».

«Быть католиками, - напомнил Папа, - означает уметь видеть и усваивать то благо, которое Святой Дух распространяет повсюду, без страха утратить собственную самобытность».

Святейший Отец подчеркнул, что учебные пособия должны «помогать учащимся мыслить, открывать разум и сердце для различных форм знания, открывать дух навстречу истории, которая нас породила, и постигать также общественную ценность религии», в соответствии с намерениями тех, кто учредил издательство La Scuola.

«Будущее принадлежит новым поколениям, и они смогут его построить, если наставленные вами преподаватели смогут передать им доверие и дерзновение, если подготовленные вами тексты смогут развивать жажду познаний и мудрости».