Папа дал оценку методике «обучения служением»

Папа Франциск встретился с участниками симпозиума, организованного Uniservitate – международной сетью католических вузов, продвигающих программы «обучения служением».

Ольга Сакун - Град Ватикан

«Ваша встреча, - сказал Папа, обращаясь к гостям, - представляет особый интерес для Церкви, которую святой Павел VI называл специалистом по человечеству». Сеть вузов, развивающих обучение служением, «взращивает общинную ответственность студентов посредством социальных программ, которые являются неотъемлемой частью учебного процесса». Такой подход к образованию соответствует стилю Иисуса: Он наставлял людей не формулами, а притчами, позволяя таким образом взглянуть на реальность с иной перспективы, как бы становясь на место персонажей. В противовес этому стилю в условиях современной глобализации системе образования угрожает риск подчинения идеологиям, то есть определенным программам, зависящим от политических и экономических интересов. Подобная фальсификация образования превращает его в орудие достижения целей, далеких от человеческого достоинства и поиска истины, подчеркнул Папа и попросил «быть начеку и защищаться от очередных идеологий», продвигая «культуру любознательности» и «искусство задавать вопросы».

«Идеологии любого толка не позволяют расти, они – враги созревания», - сказал, обращаясь к педагогам, Святейший Отец.