Министры юстиции в Риме: шаг к отмене смертной казни по всему миру

28 ноября в Риме состоялась XIV международная конференция, организованная Общиной Св. Эгидия при поддержке правительств Швейцарии, Княжества Монако и Европейского союза, посвященная борьбе за глобальную отмену смертной казни.

Оксана Тыниченко – Град Ватикан

На мероприятии присутствовали более 20 министров юстиции и высокопоставленных чиновников из различных стран, включая представителей Африки, Монголии, Восточного Тимора и других регионов мира. Они подчеркнули необходимость глобального моратория на применение смертной казни.

Более чем в 50 странах мира до сих пор сохраняется практика смертных приговоров, включая Иран, США, Китай, Саудовскую Аравию. Тем не менее с каждым годом число государств, отказывающихся от этой меры, увеличивается. На сегодняшний день смертная казнь исключена из законодательства 112 стран, а в ряде других ведётся работа по изменению соответствующих правовых норм.

Особое внимание на конференции было уделено Африке, которая играет важную роль в движении за отмену смертной казни. Марио Мараццити, правозащитник и сторонник инициатив общины Св. Эгидия по отказу от смертной казни, в своём выступлении подчеркнул, что отказ от смертной казни должен быть не только юридическим, но и этическим решением.

Эту точку зрения также поддержал министр иностранных дел Италии Антонио Таяни, который отметил значительные успехи Африканского континента в достижении статуса второго региона мира, свободного от применения смертных приговоров.

Президент Общины Св. Эгидия Марко Импальяццо отметил успешную деятельность правительства Италии на международной арене «с обнадеживающими результатами». Он также затронул проблему переполненности тюрем в западных странах, что, по его словам, часто остаётся в тени общественного внимания. «Право на жизнь — основа всех других прав», — сказал он, добавив, что «сегодня жизнь становится всё более ценной».