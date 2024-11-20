Как положить конец «военной эйфории»?

Историк и основатель Общины Святого Эгидия Андреа Риккарди дал интервью ватиканским СМИ по случаю тысячи дней с начала войны России против Украины.

«Мы уже привыкли к ежедневной хронике и согласились с тем, чтобы эта война продолжалась, - отметил Риккарди. – Тысяча дней – это срок, над которым стоит задуматься. Напомню, что для Италии Первая мировая война продолжалась 1261 день, и ее называют Великой войной, - для всего мира же она длилась 1568 дней. Тысяча дней – это не история небольшого конфликта, но конфликта, с одной стороны, разрушившего целую страну, Украину, с другой – изменившего мир». И все это, добавил Риккарди, - на фоне ядерной угрозы: «Мы “реабилитировали” культуру войны и вычеркнули мир и диалог из лексикона международных отношений, и поэтому сегодня говорят об оружии, о геополитических стратегиях, о боевых действиях, не выходя чуть дальше, диалог отвергается как метод, больше нет стремления к миру. Даже это слово – “мир” - упразднено. В то время как слова Папы рождаются из драматической констатации, что эти тысяча дней ни к чему не привели, кроме чудовищной цены, уплаченной Украиной. Да, эта война, преступная российская агрессия против свободной страны – Украины – заставила расплачиваться огромной ценой именно украинцев».

Риккарди поясняет: «Я говорю о мире не в силу некой пророссийской позиции, но как раз из любви к украинскому народу, уничтоженному войной. 14 миллионов людей в состоянии уязвимости, нуждающиеся в помощи, 6-7 миллионов беженцев за рубежом, почти 4 миллиона внутренних переселенцев», - и не только: итальянский историк говорит о «ментальном дискомфорте» как у военнослужащих, так и у гражданских лиц, и констатирует, что Украина «подверглась агрессии, отреагировала и ответила на агрессию, но нельзя ли найти иной путь?»: «Многие говорят, что это невозможно и сейчас не подходящий момент, добавляя, что говорить так означало бы предать Украину. Но никто не хочет этого делать: речь о том, чтобы Украина жила, вот почему мы думаем о переговорах и о мире».

Андреа Риккарди считает, что единственная дальновидная позиция в отношении Украины – это позиция Папы Франциска, который сохраняет открытыми все гуманитарные и дипломатические контакты. А что же с международным сообществом? «Того международного сообщества, на которое мы рассчитывали, больше не существует, - констатирует основатель Общины Св. Эгидия. – Мы говорим о Западе, о НАТО, о Европе, но в конечном счете они рискуют отождествиться. Все охвачены военной эйфорией и эйфорией победы после мужественного сопротивления Украины, рискуя развязать косвенную войну, в которой сражаются украинцы при поддержке Запада».

Исторические связи между Европой и Россией, разумеется, рухнули, добавляет Риккарди, отметив: «Я не эксперт по военным делам, но я никогда не верил, что Россию можно победить санкциями или военным путем. Не в том смысле, что Россия не страдает от этой войны, но в том, что со своей значительной человеческой и экономической структурой Россия способна выстоять. Украина же обладает гораздо меньшей способностью и силой. Она была болезненно ослаблена неумолимыми военными ударами России».

Риккарди убежден, что не существует «креативной формулы» для восстановления мира: «Нужно начать вести диалог, сесть за один стол». Он напомнил, что уже спустя два месяца после начала войны стороны были близки к соглашению, однако по рекомендации некоторых западных стран украинцы от него отказались. Сегодня же можно начать с гуманитарных решений: воссоединение детей с семьями, обмен пленными и телами погибших. Затем «необходимо искать контактов на всех уровнях, потому что стены ненависти и военной пропаганды слишком высоки».

В конце интервью итальянский историк добавил: «Для нас, верующих, остается еще “сила в немощи” молитвы о мире к Тому, Кто может ее даровать невзирая на “властелинов войны”. Я удивлен, когда вижу, что на воскресных Мессах возносится молитва о разных нуждах, но почти никогда не молятся о мире. Молитва – это наш протест протий войны, она пробуждает надежду, которая затем вдохновляет на диалог».