Италия: капелланы заявляют о тяжёлом кризисе в тюрьмах

Итальянские тюремные капелланы заявляют о систематическом унижении достоинства заключенных.

Ольга Сакун - Град Ватикан

Инспекторат тюремных капелланов Италии обличает злоупотребления и пытки в исправительных учреждениях на фоне чрезвычайной ситуации в Трапани, где 11 пенитенциарных агентов были арестованы и 14 отстранены от службы с обвинением в пытках и злоупотреблениях в отношении наиболее уязвимых заключенных. Речь идет прежде всего о жертвах с психиатрическими и психологическими проблемами. Насилие над ними «открывает глубокую рану не только на самих жертвах, но и на всей миссии правосудия и восстановления, к которой призван любой пенитенциарный институт: никакое преступление, даже самое тяжкое, не может оправдать отрицания человеческого достоинства. Как гласит Библия, руки прочь от Каина», - говорится в заявлении Инспектората капелланов.

За текущий год в итальянских тюрьмах 81 заключенный покончил жизнь самоубийством (и большинство из них в возрасте от 26 до 39 лет), а 131 погибли при иных обстоятельствах: начиная с 1992 года это самое высокое число жертв среди отбывающих срок. За последние десять месяцев свели счеты с жизнью также 7 тюремных полицейских. Все это свидетельствует о глубоком отчаянии, переживаемом внутри тюремных стен.

Инспектор капелланов священник Раффаеле Гримальди в своем послании заявил о попраниях человеческого достоинства в тюрьмах и напомнил, что пенитенциарная система направлена прежде всего на перевоспитание. Поэтому необходимо «очеловечить» тюрьмы, найти решение для проблемы переполненности исправительных учреждений и сопровождать их работников диалогом и обучением. Через капелланов и волонтеров Церковь вновь подчеркивает свое обязательство: нести надежду заключенным, стремясь превратить тюрьмы в места восстановления и искупления. Совершенные в тюрьме Трапани преступления «бросают тень на большинство агентов, которые ежедневно несут свою тяжелую службу с самоотдачей и уважением», - утверждает отец Гримальди.

День за днем сотрудники тюрем вынуждены решать сложные и стрессообразующие проблемы, часто осложненные переполненностью (итальянские тюрьмы принимают более чем на 133 процента человек больше вместимости) и нехваткой ресурсов – в пенитенциарной полиции наблюдается сильнейший дефицит кадров, а именно не хватает 18 тысяч агентов. Однако пенитенциарные институты ни при каких обстоятельствах не должны превращаться исключительно в место наказания, но призваны быть контекстом «критического пересмотра жизни, нацеленного на реабилитацию заключенного».

Приближающийся Юбилей станет особым знаком надежды для узников, отмечает в конце своего заявления дон Гримальди. 26 декабря Святейший Отец откроет Святые врата в римской тюрьме «Ребиббия», проявляя таким образом милосердие и близость к тем, кто находится за решеткой. Это увещание для всех нас: нельзя оставаться глухими и слепыми перед страданиями этого сокрытого мира.

«Необходимы мужественные решения, - пишет в заключение инспектор тюремных капелланов, - чтобы решить проблему переполненности и гарантировать достойные условия содержания. Только так можно будет построить систему, не ограниченную лишь карательной функцией, но способную также дать еще один шанс».