COP29: ЮНИСЕФ призывает к радикальным мерам ради детей

Детский фонд ООН призывает участников Конференции по климатическим изменениям СОР29 уделить должное внимание проектам, посвященным детям.

Ольга Сакун - Град Ватикан

К открытию конференции агентство подготовило данные о связи климатических изменений с детской смертностью. В докладе отмечается, что 20 процентов детей живут в регионах, где по сравнению с 60 годами назад число аномально жарких дней в году выросло вдвое: в этих условиях резко увеличивается риск преждевременных родов – на 5 процентов с каждым дополнительным градусом тепла. Кроме того, загрязнение окружающей среды сегодня является вторым фактором риска смерти для детей до пяти лет, после фактора недостаточного питания.

Климатический шок, говорится в докладе Детского фонда, отражается на здоровье и развитии детей, на их безопасности и доступе к основным услугам.

«Дети пережили еще один год рекордного зноя, разрушительных наводнений, засухи и ураганов, опасных для жизни, и они меньше всего виноваты в этих кризисах, но при этом несут самое большое бремя последствий», - заявила Кэтрин Рассел, генеральный директор ЮНИСЕФ, призывая мировых лидеров предпринять действия с тем, чтобы медицинское обслуживание, образование, доступ к воде и к гигиеническим службам для детей были «более устойчивыми к последствиям климатических изменений». Детям должна быть обеспечена чистая, здоровая и устойчивая среда: для этого необходимо значительно увеличить вложения в борьбу с изменением климата, ориентированную на нужды детей, подчеркивается в докладе. Новые коллективные цели, поставленные Конференцией ООН, должны быть «направляемы правами детей», включая «финансовые вложения в приспособление (к новым климатическим условиям) и в возмещение ущерба».

Детский фонд выдвинул интересное предложение: вовлечь самих детей, а также молодежь, в принятие решений по вопросам климата. Дети должны быть включены в состав национальных делегаций и в команду обсуждений на СОР29.

В ходе всемирной конференции в Баку Детский фонд выступил со следующими инициативами: 11 ноября председатель СОР29 подписал Декларацию ЮНИСЕФ о детях, молодежи и действиях в области климата, и ее новшеством стало добавление еще одной страны, заявившей о намерении поддерживать климатические акции, ориентированные на детей: 53-й страной, подписавшей декларацию, стал Азербайджан. 16 ноября предусмотрен «диалог поколений», во время которого все участники смогут высказаться на тему финансирования в области климата, направленного на благо самых юных.