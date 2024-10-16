Украинский епископ: мы благодарны Папе за его призывы

Монсеньор Павел Гончарук размышляет над словами Папы Франциска на «Ангелусе» 13 октября и обращается с воззванием в виду зимы: россияне бомбардируют инфраструктуры, чтобы «котельные не работали, а люди, - пожилые, дети, молодежь, новорожденные, - просто вымерли».

Светлана Духович и Тарас Коцур – Град Ватикан

«Мы благодарны Папе Франциску за то, что он молится за Украину, помнит об Украине, за то, что призывает к миру, за то, что переживает за Украину. Это очень важно и ценно», - сказал преосвященный Павел Гончарук, епископ Харьковско-Запорожский Римско-Католической Церкви в Украине, комментируя призыв Папы Франциска в воскресенье 13 октября. После молитвы «Ангел Господень» Святейший Отец, в частности, сказал: «Я обращаюсь с призывом не оставлять украинцев умирать от холода, прекратить воздушные атаки на мирных жителей, которые всегда страдают больше всех. Хватит убивать невинных!».

«Мы тоже хотим мира, мы тоже хотим жить. Мы хотим жить как свободные люди, на своей территории, на своей земле. Для нас также важна справедливость, правда, свобода, уважение к человеческой жизни и к достоинству человека, уважение к иным народам и культурам. Так что мы солидарны с Папой», - сказал иерарх в интервью для Радио Ватикана – Vatican News, указывая на «ценности, основанные на Слове Божьем, на христианских истинах, которые дал нам Господь».

«Со стороны России происходит великий террор: они обстреливают инфраструктуру, все делают для того, чтобы просто, так сказать, “погасить свет”, чтобы не было света, не работали котельные, чтобы все люди, - пожилые, дети, молодежь, новорожденные, - просто вымерли», - отметил епископ Павел, описывая ситуацию в городе Харькове, куда прибывают вынужденные переселенцы из поселков и деревень близ линии фронта, где идут тяжелые бои. «Многие люди выезжают, кто-то остается в Харькове, кто-то едет дальше. В особенности пожилые люди думают, куда бы уехать, а также те, у кого дети. Если ехать некуда, остаются в городе. Городская администрация предоставляет им какие-то помещения, различные организации стараются помочь, но этой помощи слишком мало», - рассказывает епископ, «упоминая об усилиях городских властей, чтобы как-то справиться и подготовиться к зиме».

«Я хочу еще раз поблагодарить Папу, всех людей доброй воли, всех, кто стоит на стороне правды, справедливости, честности, порядочности, любви, ответственности», - подытожил епископ Павел Гончарук, выражая признательность за помощь и прося о молитве, с верой в то, что «Господь явит Свою победу, но так, чтобы постыдить всех, кто считает себя мощным, сильным и непобедимым». «Мы молимся и боремся. Наши братья и сестры отчаянно, ревностно, с любовью к ближним защищают свою Родину. Есть много страданий, много боли, но мы убеждены, что Господь поможет. Мы полагаемся на Господа, а уповающий на Господа не постыдится вовек», - подчеркнул ординарий Харьковско-Запорожской римско-католической епархии.