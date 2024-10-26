Святейший Престол выразил свою позицию по Ливану

Заместитель секретаря Святейшего Престола по связям с государствами монсеньор Мирослав Ваховский сделал заявление на Международной конференции по поддержке ливанского народа и суверенитета.

Ольга Сакун - Град Ватикан

От имени Апостольского Престола прелат возобновил призыв к немедленному прекращению огня на всех фронтах и к достижению мира путем дипломатического диалога.

Святейший Престол убежден, что Ливан является нацией, где понятие гармоничного сосуществования различных религиозных общин – это неотъемлемая часть ее самоопределения, и Ливан призван служить оплотом мира и стабильности во всем ближневосточном регионе, продолжая путь терпимости, плюрализма и братства между разными религиями и конфессиональными группами, избегая партикуляризма. Христианское присутствие в Ливане, так же как и на всем Ближнем Востоке, играет незаменимую роль, внося решающий вклад в процветание и благоденствие граждан. Христиане - жизненно необходимый компонент национальной самобытности Ливана, подчеркнул прелат и выразил обеспокоенность в связи с вакантным постом президента. Ваховский отметил, что маронитский президент – это тот голос, которого сегодня не хватает в сложившейся обстановке. Президент – не опция, а необходимость в том, что касается защиты независимости, национального единства и территориальной целостности Ливана. Святейший Престол убежден, что этот институциональный пробел должен быть заполнен как можно скорее.

Монсеньор Ваховский отметил роль Католической Церкви в Ливане, в особенности деятельности «Каритас» и многочисленных приходов, школ, монастырей по всей стране, которые стараются максимально поддержать местное население.

В конце своего выступления ватиканский иерарх процитировал Папу Франциска, призвавшего прекратить использование Ливана и Ближнего Востока для извлечения сторонней выгоды и защиты чуждых интересов.