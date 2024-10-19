25 октября в Папском Григорианском университете состоится дискуссия на тему «Существует ли справедливая война? Европейские ценности во времена агрессии».

Ольга Сакун - Град Ватикан

Встреча пройдет в рамках проекта Евросоюза «Диалоги о будущем Европы» при сотрудничестве Комиссии епископских конференций Европейского союза и Философского факультета Папского Григорианского университета. Свои точки зрения сопоставят представители европейских институтов, итальянского епископата, академического сообщества и гуманитарных организаций, действующих в контекстах войны. Они выскажутся по следующим вопросам: всегда ли можно избежать войны? Могут ли в третьем тысячелетии иметь место ситуации, которые делают эту опцию неизбежной? Как католическое вероучение трактует ситуацию ближайших к нам конфликтов? Может ли европейская история и европейская мысль предложить авторитетное послание на эту тему?

К участию в дискуссии приглашаются все желающие. Информацию о мероприятии можно запросить в пресс-службе Григорианского университета: press@unigre.it.