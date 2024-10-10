Самоубийство – вторая причина смерти подростков в ЕС

По случаю Всемирного дня психического здоровья Детский фонд ООН обнародовал тревожные данные о ментальных проблемах у подростков.

Ольга Сакун - Град Ватикан

Согласно статистике, каждый седьмой подросток в мире страдает психическим расстройством, и 48 процентов психопатологий развивается до 18 лет, при этом многие из этих случаев не выявляются своевременно и подростки не получают никакой помощи.

В одном только Европейском союзе около 5,9 миллиона юношей и 5,3 миллиона девушек в возрасте до 19 лет страдают психическими расстройствами, а самоубийство является второй по распространенности причиной смерти в возрасте от 15 до 19 лет (первая причина – дорожно-транспортные происшествия). Таким образом, ментальные проблемы есть у 13 процентов детей и подростков в странах Евросоюза.

В 2020 году примерно 931 подросток покончили собой. 70 процентов совершивших суицид в отроческом возрасте – юноши.

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В этом году итальянское отделение Детского фонда ООН решило посвятить День психического здоровья теме экологической (или климатической) тревожности, поскольку в Италии более 70 процентов молодежи от 14 до 19 лет заявляют о своей обеспокоенности климатическими изменениями, и это, по мнению Детского фонда, оказывает влияние на их ментальное здоровье. Речь идет о «новых страхах», которые, согласно авторам доклада, требуют «справедливых и инклюзивных» превентивных мер.

Кроме того, с 10 по 13 октября в Риме в рамках фестиваля средиземноморских культур «Сабира» пройдут организованные агентством ООН круглые столы, посвященные психосоциальному благополучию юных мигрантов и беженцев.