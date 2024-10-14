Самми Бассо и его необычайное свидетельство

4 тысячи человек пришли попрощаться с Самми Бассо символом борьбы с редчайшим генетическим заболеванием, жителем Тецце-суль-Бренты в провинции Виченцы. Мессу погребения совершил епископ Виченцы монсеньор Джулиано Бруньотто.

Ольга Сакун - Град Ватикан

Самми Бассо прожил рекордно долгую жизнь для больных прогерией, называемой также синдромом преждевременного старения: 28 лет, вдвое больше средней продолжительности жизни у людей с этой патологией. Самми отличался необычайной любовью к жизни и крепкой верой, позволившей ему преодолеть бесчисленные трудности и испытания, став примером для всех. Он был не только пациентом: Самми был ученым, специалистом по молекулярной биологии, вокалистом, спортсменом, культивировал множество увлечений и интересов.

Похороны Самми Бассо

Во время отпевания епископ зачитал послание госсекретаря Святейшего Престола Пьетро Паролина, который был лично знаком с новопреставленным. Он пишет о том, как Самми был у него в гостях и встречался с Папой Франциском. «Я считаю это особой благодатью, - пишет Паролин, - потому что Самми был ярким светом, вспыхнувшим в ночи мира». Иерарх поделился содержанием письма, полученного им от Самми: оказывается, он живо интересовался вопросом израильско-палестинского конфликта, глубоко изучал его и предложил себя в качестве жертвы в намерении мира в этой трагедии, так как «понимал, насколько важна даже одна только воля отдельного человека что-то изменить и дать надежду». «Я надеюсь, - добавляет кардинал Пароин, - что свет, который он зажег, будет и впредь освещать и согревать сердца всех нас, а через нас – сердца всех страждущих и тех, кто ищет мотивацию, чтобы жить и надеться».

Похороны Самми Бассо

Во время Мессы погребения прозвучали любимые Самми песнопения в исполнении коллектива «Попрошайки снов», в котором пел он сам. Похороны стали настоящим праздником воскресения, благодарения за дар жизни и в то же время обязательством сохранения памяти о Самми и продолжения его научных и общественных трудов. В связи с кончиной Самми Бассо в его родном городе был объявлен траур.

В ходе богослужения было оглашено духовное завещание Самми Бассо. В частности, он пишет, что прожил счастливую жизнь: «Не было никакой битвы, которую я должен был вести, была только жизнь, которую нужно было обнять такой, какая она была, с ее трудностями, но все равно великолепную, фантастическую, она не была ни наградой, ни приговором, а просто даром, который мне преподнес Бог».

Духовное завещание Самми Бассо пронизано христианским свидетельством: «Я смотрел на смерть по-христиански, - пишет он. – Я не хотел умирать, не был готов к смерти, но я готовился». И еще: «Если при жизни я был этого достоин, если я нес свой крест так, как мне дано было его нести, то сейчас я у Творца. Сейчас я у моего Бога, у Бога моих отцов, в Его нерушимом доме».



«Я всей своей жизнью обязан Богу, каждой её прекрасной вещью. Меня сопровождала Вера, и я не был бы тем, кто я есть, без моей Веры. Бог изменил мою жизнь, составил ее, сделав из нее нечто необычайное, и Он это сделал в простоте моей повседневной жизни», - пишет в своем духовном завещании Самми Бассо.