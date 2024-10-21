Проект S.U.P.E.R.: надежда для украинских беженцев
Оксана Тыниченко – Град Ватикан
Проект стоимостью 1,9 миллиона евро, из которых 1,8 миллиона выделено Итальянским агентством по сотрудничеству в целях развития (AICS) и 130 000 евро благотворительной организацией Caritas Italiana, стал частью масштабной инициативы по оказанию гуманитарной помощи в украинских областях, пострадавших от последствий конфликта. Эта инициатива является продолжением успешных усилий 2022–2023 гг., которые помогли более чем 20 000 человек.
Модульный городок для внутренне перемещённых лиц в Сиховском районе Львова может вместить до 1400 человек. Монахи-салезианцы Миссии дона Боско совместно с Международной организацией по волонтёрской работе (VIS) организуют ежедневное горячее питание для беженцев и предлагают курсы профессионального обучения для женщин, чтобы предоставить им новые возможности и помочь лучше интегрироваться в общество.
В рамках программы было проведено четыре курса кулинарного искусства, в которых приняли участие около 60 женщин. Они обучались основам хлебопечения, кулинарии и кондитерского дела, а по окончании курсов получили профессиональные консультации. В результате пять женщин нашли работу, а девять получили возможность пройти стажировку.
Кроме того, проект включает поддержку детей в доме семейного типа «Покров» во Львове, где проживают около 70 детей, нуждающихся в заботе и внимании; здесь работает также профессиональная школа с 200 студентами и средняя школа с 450 учащимися.