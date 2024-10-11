Преследования христиан в Нигерии

В Нигерии продолжается тяжёлый гуманитарный кризис, вызванный террористическими атаками. Одновременно с этим усиливается дискриминация христиан, усугубляя их и без того сложное положение.

Оксана Тыниченко – Град Ватикан

Как сообщает благотворительная правозащитная христианская организация «Открытые двери» (Open Doors), христиане, вынужденные бежать от экстремистов, сталкиваются с несправедливостью в лагерях для перемещённых лиц. Их лишают поддержки на основании вероисповедания; иногда достаточно лишь христианского имени, чтобы быть исключёнными из списка получателей помощи.

В интервью информационному агентству SIR Джон Сэмьюэл, представитель организации «Открытые двери», комментируя обстановку, заявляет: «Одна из распространённых тактик — распределение гуманитарной помощи по воскресным дням, когда христиане посещают церковные службы, что не даёт им возможности получить еду и медикаменты».

Христиане сталкиваются с дискриминацией повсюду: им отказывают в доступе к образованию, трудоустройству и даже жилью. Как рассказал один из опрошенных жителей города Гвоза, даже если у человека есть диплом о высшем образовании, ему откажут в работе, если он христианин. Другой свидетель подтверждает: «Как только выясняется, что человек христианин и он не принимает ислам, ему приходится покинуть лагерь».

Возвращение в родные деревни для многих становится невозможным. В некоторых районах Борно экстремисты превратили территории в свои базы, а оставшиеся земли заминировали или превратили их в арену боевых действий против правительственных войск.

Массовые похищения христиан стали тревожной реальностью. Хотя мусульмане тоже сталкиваются с угрозами, выкупы за христиан, особенно церковных служителей, значительно выше.

Нигерия занимает шестое место в списке стран, где христиане подвергаются наибольшим преследованиям, согласно ежегодному отчету «World Watch List», опубликованному организацией «Открытые двери». Организация призывает правительство Нигерии и международное сообщество к немедленным действиям. Джон Сэмьюэл подчёркивает: «Необходимо вмешательство, чтобы обеспечить равное распределение гуманитарной помощи и не допустить дальнейшей маргинализации христиан».