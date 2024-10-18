Италия: поправка в закон о суррогатном материнстве

Итальянские движения защиты жизни празднуют победу: в стране принят закон универсальной юрисдикции, запрещающий суррогатное материнство. Закон окончательно принят по результатам голосования в Сенате: из 142 голосовавших 84 сенатора выступили в его поддержку.

Ольга Сакун - Град Ватикан

Окончательное решение было принято после жарких дебатов. Оппозиция представила шесть возражений; ни одно из них не было принято. Противники закона назвали его «вульгарной атакой на однополые пары», а также нарушением прав детей, «приобретенных» у суррогатной матери.

Запрет относится к «универсальной юрисдикции»: это означает, что отвечать перед законом будут и те граждане, которые прибегают к услугам суррогатной матери за рубежом. Министр по делам семьи, рождаемости и равных возможностей Эуджения Роччелла заявила, что новый закон «защищает достоинство матерей и детей, которые имеют право знать свою мать и имеют право не служить товаром».

В Италии суррогатное материнство законодательно запрещено уже с 2004 года; отныне итальянцам запрещено прибегать к этой практике также за границей. Закон номер 40 гласит: «Тот, кто в какой-либо форме осуществляет, организовывает или рекламирует торговлю гаметами или эмбрионами или суррогатное материнство, наказывается тюремным заключением на срок от 3 месяцев до 2 лет и штрафом от 600 тысяч до одного миллиона евро». К этому параграфу теперь добавляется еще один: его суть заключается в том, что если итальянский гражданин прибегает к суррогатному материнству за рубежом, то он наказывается согласно итальянскому закону.