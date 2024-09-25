Соболезнования Папы в связи с катастрофой в Иране

По меньшей мере 50 жертв спровоцировал взрыв на угольной шахте в Иране вечером 21 сентября. Власти полагают, что никто из рабочих, которым не удалось выйти, не выжил.

Ольга Сакун - Град Ватикан

В телеграмме, подписанной кардиналом Пьетро Паролином, Папа Франциск выражает соболезнования и заверяет в молитвах о погибших и о тех, кто их оплакивает, и в духовной солидарности с пострадавшими. Папа призывает на всех, кого затронула эта трагедия, Божественное благословение силы, утешения и мира.

Согласно иранским СМИ, взрыв произошел в рабочее время: в шахте находилось около 70 человек. Причиной взрыва, вероятно, стала утечка метана. Речь идет об одной из самых тяжких горнопромышленных катастроф, произошедших в Иране за последнее время. Президент страны Масуд Пезешкиан распорядился о проведении расследования. Местные источники сообщают, что шахта не соблюдала мер безопасности, установленных иранским законодательством.