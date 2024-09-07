Пожар в кенийской школе: соболезнования Папы Франциска

Папа Франциск выразил скорбь в связи с трагическими событиями в одной из школ-интернатов в Кении: пожар унёс по меньшей мере 17 детских жизней, 70 детей пропали без вести.

Ольга Сакун - Град Ватикан

В телеграмме за подписью кардинала Пьетро Паролина говорится о духовной близости Святейшего Отца ко всем, кто страдает из-за последствий этого бедствия, к раненым и к семьям, переживающим утрату. Папа «вверяет души усопших любвеобильному милосердию Всемогущего Бога». Он также возносит молитвы о тех, кто занят оказанием помощи, и призывает благословение Бога, дабы Он ниспослал силы, мир и утешение.

Пожар в школе-интернате Hillside Endarasha Academy вспыхнул в четверг ближе к полуночи; пламя охватило спальное помещение, где находилось около 150 детей. В школе обучается всего около 800 учеников в возрасте от 90 до 13 лет. Она расположена в 170 км к северу от Найроби. Местные власти сообщили о 14 раненых и о 70 детях, о которых пока нет никаких сведений, хотя это еще не значит, что они погибли или были ранены. Президент Уильям Руто объявил трехдневный национальный траур начиная с понедельника.