Победить ненависть, чтобы мир изменился

Папа Франциск опубликовал в социальной сети Х краткое послание по случаю Международного дня мира, который отмечается 21 сентября по инициативе Генеральной ассамблеи ООН.

«Мир созидается не с помощью оружия, но с помощью терпеливого слушания, диалога и взаимодействия, которые остаются единственными средствами, достойными человека, для решения конфликтов, - пишет Папа Франциск. – Трудятся главы государств ради мира или нет - их будет судить история. Но каждый из нас призван распространять любовь и побеждать ненависть повседневными делами. Так мы сможем что-то сделать, чтобы мир изменился».

Эти слова звучат в контексте эскалации нескольких военных конфликтов в разных регионах мира. Об одном из них – продолжающемся уже более двух лет российском вторжении на Украину – рассказал ватиканским СМИ апостольский нунций Висвальдас Кульбокас, все это время остававшийся в Киеве. Он затронул, в частности, миссию военных капелланов: по его словам, они наделены «ролью нравственной совести – в том смысле, что война жестока, но в каждом принимаемом решении важно, чтобы прозвучал голос священника, обращенный к командирам: верно ли принятое тобой решение? Ведь это решение касается военных, и оно касается человеческих жизней». Эта роль нравственной совести охватывает и общинное измерение. Церковь взывает к Богу о мире, но она также обращается к народу, к правителям, призывая их «не доверяться лишь военным, политическим или гуманитарным средствам, но также рассуждать». Вслед за Отцами Церкви архиепископ Кульбокас задается вопросом: «О ком мы должны молиться больше всего? Святой Иоанн Златоуст приглашает молиться об агрессоре, который лишается вечной жизни».