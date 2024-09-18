Папа выразил поддержку жертвам наводнений в Европе

«Да ниспошлет всем нам Господь сердце, которое ищет мира, чтобы навсегда победить войну, война же – это всегда поражение»: с таким призывом Папа Франциск обратился к верующим на площади Святого Петра во время общей аудиенции в среду 18 сентября.

Ольга Сакун - Град Ватикан

«Дорогие братья и сестры, давайте помолимся о мире, - сказал Папа. - - Не будем забывать, что война – это поражение. Не будем забывать о Палестине, Израиле, не будем забывать об измученной Украине, о Мьянме, о множестве мест, где идут войны, отвратительные войны».

Святейший Отец выразил близость жителям стран Центральной и Восточной Европы, где проливные дожди привели к большому числу жертв и пропавших без вести, а также нанесли значительный ущерб. В особенности Папа упомянул об Австрии, Румынии, Чехии и Польше, которым пришлось столкнуться с трагическими последствиями наводнений.

«Всех заверяю в моей близости, молясь прежде всего о погибших и об их родных. Я благодарю и желаю мужества местным католическим общинам и другим волонтерским организациям, которые оказывают помощь и ведут спасательные работы».

Папа Франциск напомнил, что 21 сентября будет отмечаться Всемирный день борьбы с болезнью Альцгеймера.

«Помолимся о том, чтобы медицинская наука могла как можно скорее предложить перспективы лечения этой болезни и чтобы были запущены еще больше подходящих проектов в поддержку больных и их семей».