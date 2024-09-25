Папа призвал остановить бомбардировки в Ливане

Папа Франциск выступил с призывом остановить «чудовищную эскалацию» военных действий в Ливане.

Ольга Сакун - Град Ватикан

«Мне больно от вестей, поступающих из Ливана, где в последние дни интенсивные бомбардировки привели к множеству жертв и к разрушениям, - сказал Папа, обращаясь к верным во время общей аудиенции 25 сентября. – Я надеюсь, что международное сообщество приложит все усилия, чтобы остановить эту чудовищную эскалацию. Это неприемлемо! Я выражаю близость ливанскому народу, который и так уже много пострадал в недавнем прошлом. Помолимся также обо всех народах, страдающих из-за войны: не забудем о многострадальной Украине, о Мьянме, о Палестине, Израиле, Судане обо всех этих измученных народах. Помолимся о мире», - сказал Папа Франциск.