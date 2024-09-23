Папа молится о мире и призывает защищать права заключенных

Приветствуя паломников после воскресной молитвы «Ангелус», Папа Франциск вновь призвал молиться о мире, напомнив о войнах в Украине, Палестине, Израиле и Мьянме.

София Халходжаева

«Братья и сестры, давайте продолжать молиться о мире. К сожалению, напряженность на фронтах войны очень высока, - сказал он. - Да будут услышаны голоса народов, просящих о мире».

Приветствуя участников марша, целью которого является привлечение внимания к условиям содержания заключенных, Папа Франциск выступил в защиту достоинства и прав узников.

«Мы должны работать над тем, чтобы с заключенными обращались достойно, ведь все могут совершать ошибки: отбывание тюремного срока нужно для того, чтобы затем вернуться к честной жизни», - сказал он.

Папа со скорбью принял весть об убийстве Хуана Антонио Лопеса, координатора социального служения в епархии Трухильо и основателя служения «Целостная экология» в Гондурасе. Он присоединился к трауру поместной Церкви и осудил все формы насилия. Он также заверил в духовной близости «к тем, кому отказывают в их основных правах, и ко всем, кто трудится ради общего блага, откликаясь на нужды бедных и чрезвычайные экологические ситуации».