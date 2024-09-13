Открытые сердца в «Спрятанном мире»

"В мире любви очень много и очень много людей, которые несут эту любовь по миру". Интервью с председателем совета организации "Спрятанный мир" Яной Поликевич.

Ольга Сакун - Град Ватикан

Любовь к Богу и желание нести эту любовь в мир, который так в ней нуждается: именно это объединило десятки волонтёров разных конфессий, присоединившихся к томской благотворительной организации «Спрятанный мир». Они участвуют в жизни тех, кто остался без семьи и живёт в специальном интернате, расположенном в селе Вороново, в Шегарском районе Томской области. Для волонтеров важно видеть людей, а не диагнозы, уважать достоинство и неприкосновенность каждого – как самих помощников, так и тех, кому оказывается помощь.

У нас в студии побывали руководитель «Спрятанного мира» Яна Поликевич и член совета организации Ирина Скулкина: они находились в Риме по случаю Юбилея Святейшего Сердца Иисуса по приглашению монахинь из конгрегации Сестер-миссионерок Святейшего Сердца, которые тоже участвуют в волонтерском служении «Спрятанного мира».

Яна Поликевич рассказывает о "Спрятанном мире"

«Спрятанный мир»: откуда появилось такое необычное название?

"Спрятанный мир"

Что обычно движет волонтёрами, которые к вам присоединяются? Вера, сочувствие или, может быть, желание найти единомышленников?



Волонтёры

Повседневная жизнь в "Спрятанном мире"

Связан ли интернат, в котором вы несете служение, с местным церковным приходом?

Совместное служение

Епископ Й. Верт со "Спрятанным миром"

Есть ли у вас в планах открытие других интернатов?

Благотворительная организация

Волонтёры и подопечные

Если кто-то из наших читателей, слушателей захочет вам помочь, как это можно сделать? Может быть, пожертвованиями или каким-то личным участием?

Поддержка

Здесь, в Риме, вы участвовали в праздновании Юбилея Святейшего Сердца Иисуса вместе с сестрами Святейшего Сердца Иисуса, конгрегации, основанной святой Франческой Саверио Кабрини. Что это за событие, оставило ли оно какой-то след? Есть ли какие-то темы, о которых хотелось бы размышлять по возвращении домой?

