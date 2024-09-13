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Hidden World Hidden World  (Tatiana Avdokushina)
МИР

Открытые сердца в «Спрятанном мире»

"В мире любви очень много и очень много людей, которые несут эту любовь по миру". Интервью с председателем совета организации "Спрятанный мир" Яной Поликевич.

Ольга Сакун - Град Ватикан

Любовь к Богу и желание нести эту любовь в мир, который так в ней нуждается: именно это объединило десятки волонтёров разных конфессий, присоединившихся к томской благотворительной организации «Спрятанный мир». Они участвуют в жизни тех, кто остался без семьи и живёт в специальном интернате, расположенном в селе Вороново, в Шегарском районе Томской области. Для волонтеров важно видеть людей, а не диагнозы, уважать достоинство и неприкосновенность каждого – как самих помощников, так и тех, кому оказывается помощь.

У нас в студии побывали руководитель «Спрятанного мира» Яна Поликевич и член совета организации Ирина Скулкина: они находились в Риме по случаю Юбилея Святейшего Сердца Иисуса по приглашению монахинь из конгрегации Сестер-миссионерок Святейшего Сердца, которые тоже участвуют в волонтерском служении «Спрятанного мира».

Яна Поликевич рассказывает о "Спрятанном мире"
Яна Поликевич рассказывает о "Спрятанном мире"

«Спрятанный мир»: откуда появилось такое необычное название?

"Спрятанный мир"

Что обычно движет волонтёрами, которые к вам присоединяются? Вера, сочувствие или, может быть, желание найти единомышленников?

Волонтёры
Повседневная жизнь в "Спрятанном мире"
Повседневная жизнь в "Спрятанном мире"

Связан ли интернат, в котором вы несете служение, с местным церковным приходом?

Совместное служение
Епископ Й. Верт со "Спрятанным миром"
Епископ Й. Верт со "Спрятанным миром"

Есть ли у вас в планах открытие других интернатов?

Благотворительная организация
Волонтёры и подопечные
Волонтёры и подопечные

Если кто-то из наших читателей, слушателей захочет вам помочь, как это можно сделать? Может быть, пожертвованиями или каким-то личным участием?

Поддержка

Здесь, в Риме, вы участвовали в праздновании Юбилея Святейшего Сердца Иисуса вместе с сестрами Святейшего Сердца Иисуса, конгрегации, основанной святой Франческой Саверио Кабрини. Что это за событие, оставило ли оно какой-то след? Есть ли какие-то темы, о которых хотелось бы размышлять по возвращении домой?

В этом мире очень много любви

 

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2024.09.13 Hidden World Russia
2024.09.13 Hidden World Russia
2024.09.13 Hidden World Russia
2024.09.13 Hidden World Russia
2024.09.13 Hidden World Russia
2024.09.13 Hidden World Russia
2024.09.13 Hidden World Russia
2024.09.13 Hidden World Russia
Представители "Спрятанного мира" на Радио Ватикана
13 сентября 2024, 10:31
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Месса в Доме Святой Марфы
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Ангел Господень
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