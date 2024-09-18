Больница «Кидане Мехрет»: оазис надежды в разорённой Эфиопии

Более двух лет вооружённого противостояния в Тыграе привели к масштабным разрушениям в Эфиопии, оставив миллионы людей без средств к существованию.

Оксана Тыниченко – Град Ватикан

Хотя официально война в Тыграе завершена, её последствия продолжают ощущаться по всей стране. Конфликт унёс жизни более миллиона человек, разрушил дома, фабрики, больницы и дороги, парализовав экономику. Вследствие этого страна оказалась на грани дефолта. Эфиопия не привлекает инвесторов, а население борется с острой нехваткой топлива и продуктов питания.

Одним из немногих учреждений, сумевших сохранить свою деятельность в условиях конфликта, стала больница «Кидане Мехрет» («Завет милосердия»), управляемая монахинями-салезианками при поддержке правительства. Расположенная в городе Адуа на границе с Эритреей, она остаётся единственным медицинским учреждением, которое продолжает оказывать помощь несмотря на разруху в стране.

В условиях затяжного конфликта «Кидане Мехрет» оказала помощь более чем 500 тысяч человек за два года войны, став настоящим оплотом надежды для местных жителей и беженцев из соседних регионов. Больница уделяет особое внимание помощи женщинам, которые пострадали от насилия и не имеют средств к существованию.

Социальная дискриминация остаётся острой проблемой для Эфиопии: рождение девочки часто воспринимается как несчастье, и девочки с ранних лет вынуждены трудиться наравне со взрослыми. Миссионеры прилагают усилия, чтобы уменьшить дискриминацию и обеспечить детям возможность учиться. Монахини-салезианки направляют значительные ресурсы на поддержку детей, пытаясь предоставить им шанс на лучшее будущее. Учебные материалы практически отсутствуют; каждый клочок бумаги здесь используется по максимуму, а затем утилизируется для разжигания огня.

Во время военного конфликта значительно возросли случаи сексуального насилия над женщинами, и их последствия остаются необратимыми. Рассказы о зверствах, совершённых в том числе на глазах у детей, стали обыденностью в регионе.

Несмотря на разрушения и страдания, принесённые войной в Тыграе, больница «Кидане Мехрет» продолжает быть символом надежды и выживания в этом опустошённом регионе.