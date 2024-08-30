Женщины Афганистана под гнётом нового закона

Правительство Афганистана, сформированное движением «Талибан», приняло новый закон, который запрещает женщинам говорить на публике.

Оксана Тыниченко – Град Ватикан

Эта новость привлекла внимание международных СМИ, но, к сожалению, не получила должного отклика и не вызвала массовых протестов и движений, как это нередко бывает по другим вопросам и гражданским проблемам.

Лишение женщин права говорить на публике является актом беспрецедентного насилия и нарушением их основных прав, что затрагивает всё человеческое сообщество, независимо от религиозной, этнической или культурной принадлежности.

Представить себе ситуацию, когда, выйдя на улицу, можно услышать исключительно мужские голоса, весьма сложно. Женщины, как и прежде, находятся рядом, но в тишине: они могут лишь переговариваться шёпотом. В одночасье женское население страны было лишено не только права на присутствие в общественной жизни, но и возможности выражать свои мысли вслух.

После вывода международных войск и падения предшествующего афганского правительства в 2021 году жизнь женщин в этой азиатской стране стала невыносимой. Они оказались в условиях систематического подавления и постепенного уничтожения их основных прав. С лишением права говорить и петь на публике у женщин отобрали не только возможность выразить свои мысли, но и надежду на будущее в лучшем мире.

Папа Франциск неоднократно подчеркивает важность солидарности и взаимной ответственности, напоминая, что мы все являемся частями одного тела и не можем оставаться равнодушными друг к другу. Афганские девушки и женщины — наши сестры, и мы должны вознести голос в их защиту, поскольку они лишены возможности сделать это сами.