В Никарагуа закрыты 1500 НПО: активы переданы государству

Правительство Никарагуа отменило юридический статус 1500 неправительственных организаций, действующих в стране, и передало их активы государству.

Оксана Тыниченко – Град Ватикан

Решение было утверждено министром внутренних дел Марией Амелией Коронель и опубликовано в официальном вестнике никарагуанского правительства La Gaceta. Основной причиной названы невыполненные обязательства организаций: «непредставление отчётов о бюджете за период от 1 года до 35 лет, отсутствие подробной информации о доходах, расходах, пожертвованиях и о составе советов директоров».

Закрытие неправительственных организаций последовало после заявления вице-президента Никарагуа Росарио Мурильо о введении новой модели взаимодействия между неправительственными организациями и государством. Согласно этой модели, все организации теперь обязаны сотрудничать с государственными учреждениями и представлять свои программы или проекты для продолжения деятельности. Главным образом это затронуло евангельские протестантские общины и католические организации, такие как отделение «Каритас» при никарагуанской епархии Гранады.

Юридический статус был отменён не только для религиозных организаций, но и для благотворительных, спортивных ассоциаций и объединений коренных народов. Генеральная прокуратура Никарагуа теперь отвечает за передачу в собственность государству их движимого и недвижимого имущества. Это решение стало частью широкой кампании по роспуску неправительственных организаций, начавшейся в 2018 году. С тех пор количество ликвидированных НПО превысило 5200, что вызывает серьёзную озабоченность у международного сообщества.