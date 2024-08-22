Нунций в Украине: о героизме милосердия в условиях войны

В условиях войны креативные жесты милосердия и доброты обретают черты настоящего героизма. На 45-м «Митинге дружбы народов» в Римини об этом рассказал по видеосвязи монсеньор Висвальдас Кульбокас, апостольский нунций в Украине, отметив: «Если хочешь мира, готовься к миру».

Бенедетта Капелли – Римини

Архиепископ привёл в пример щедрость одной украинской женщины: благодаря многим знакомым она сумела доставить в Украину гуманитарную помощь на сумму в 60 миллионов долларов. Нунций также рассказал об одном верующем мужчине, который не причисляет себя ни к какой Церкви, но оказал действенную поддержку 280 переселенцам. Архиепископ упомянул и о 800 беженцах, эвакуированных из Мариуполя благодаря усилиям одной протестантской общины. «Именно поэтому, – подчеркнул прелат, – я возлагаю надежду на гражданское общество: взяв на себя решение этих проблем, зачастую оно оказывается более эффективным».

По мнению архиепископа Кульбокаса, именно гражданское общество способно раньше всех понять опасность некоторых ситуаций. «Были признаки, что забьют тревожные колокола. Я тоже недооценивал ход некоторых процессов. Жизнь учит, что перед лицом огромных вызовов требуются столь же огромные усилия. Здесь у меня сложилось впечатление, что любые учреждения испытывают врождённую трудность в предвидении событий, чтобы играть на опережение. Люди в большей степени, чем институты, способны реагировать на экстренные ситуации. Однако верно и то, что войны не подчиняются никаким правилам, и поэтому учреждения нередко оказываются неготовыми», – отметил нунций.

За круглым столом в Римини выступила Александра Матвийчук, украинский юрист и глава киевской правозащитной организации «Центр гражданских свобод», удостоенной Нобелевской премии мира в 2022 году. Александра рассказала о насилии в стране и призвала общество к смелым жестам солидарности и человечности, к неравнодушию к драме других.

Трогательными историями поделились Лали Липартелиани и Анастасия Золотова, руководители украинской неправительственной организации «Эммаус», которая занимается эвакуацией инвалидов. Обе они говорили о чувстве отчуждения и утраты идентичности, вызванных войной, но также о радикальности принятия Иисуса: именно Христос является силой, за которую нужно держаться, чтобы не утратить надежду на мирное завтра.