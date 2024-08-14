Никарагуа. Аннулирован юридический статус «Каритас» в Матагальпе

12 августа Министерство внутренних дел Никарагуа (MINT) официально аннулировало юридический статус епархиальной организации Caritas в Матагальпе, а также 14 других неправительственных организаций, в результате чего их имущество будет передано государству.

Виктор Владимиров – Град Ватикан

Caritas Matagalpa действовал как центр социальной помощи, находящийся в ведении Католической Церкви. Он был зарегистрирован в 2009 году и способствовал «развитию самых отдалённых общин в департаменте Матагальпа, уделяя приоритетное внимание беднейшим слоям населения и тем, кто лишен базовой инфраструктуры: здравоохранения и образования», говорится на официальных веб-страницах организации.

В качестве мотива для отмены его юридического статуса Министерство внутренних дел (MINT) указало непредставление финансовой отчётности за период с 2020 по 2023 год. Это произошло на фоне серии арестов и изгнаний священников в Матагальпе. С 2018 года правительство Никарагуа запретило более 3.600 неправительственных организаций, и большая часть их активов перешла государству. Согласно коммюнике Министерства внутренних дел, за передачу движимого и недвижимого имущества будет отвечать Генеральная прокуратура.

Тем временем некоторые местные СМИ сообщают о предполагаемой полицейской операции в кафедральном соборе Матагальпы: агенты в штатском вторглись в церковь, захватив административный персонал и угрожая выслать священнослужителей из страны.